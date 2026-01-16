Current Bangladesh Time
বাকেরগঞ্জে ১৫ বছর পালিয়ে পুলিশের খাচায় বন্দি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি
১৬ January ২০২৬ Friday ৪:০৭:৫২ PM
বাকেরগঞ্জে ১৫ বছর পালিয়ে পুলিশের খাচায় বন্দি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি

বাকেরগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি হৃদয় গাজীকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দীর্ঘ ১৫ বছর আত্মগোপনে থাকার পর বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভরপাশা ইউনিয়ন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

হৃদয় গাজী ওই উপজেলার ভরপাশা ইউনিয়নের বাচ্চু গাজীর ছেলে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাকেরগঞ্জ থানা পুলিশ।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ধর্ষণের পর এক শিশুকে হত্যার অভিযোগে হৃদয় গাজীর বিরুদ্ধে ২০১১ সালে মামলা দায়ের করেন শিশুটির বাবা। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত হৃদয়কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। তবে মামলার শুরু থেকেই আসামি আত্মগোপনে ছিলেন।

এ বিষয়ে বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিজ এলাকা থেকে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
