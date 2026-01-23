Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » জনপ্রত্যাশার বরিশাল গড়তে কাজ করবো : মুফতি ফয়জুল করীম
২৩ January ২০২৬ Friday ১০:২৪:৫৯ PM
জনপ্রত্যাশার বরিশাল গড়তে কাজ করবো : মুফতি ফয়জুল করীম

নগর প্রতিনিধি:

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শায়খে চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও ন্যায়ের বরিশাল গড়ে তোলা সম্ভব। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও বৈষম্যমুক্ত বরিশাল গড়তে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে জনকল্যাণমুখী রাজনীতির বিকল্প নেই। আমি নির্বাচিত হলে জনপ্রত্যাশার বরিশাল গড়তে কাজ করবো।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে বরিশাল নগরীর সাগরদী বাজার থেকে রূপাতলী পর্যন্ত আয়োজিত গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষ, পথচারী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমস্যা-সম্ভাবনার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

মুফতী ফয়জুল করীম আরও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও নৈতিকতার উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ক্ষমতায় গেলে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করবে।
গণসংযোগে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

শেষে তিনি আগামী দিনে বরিশালের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
