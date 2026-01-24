Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশালে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩ টন জাটকা উদ্ধার
২৪ January ২০২৬ Saturday ৬:৩৬:১৭ PM
বরিশালে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩ টন জাটকা উদ্ধার

নগর প্রতিনিধি:

ঢাকায় পাচারের সময় দুটি যাত্রীবাহী বাস থেকে তিন টন জাটকা উদ্ধার করে এতিমখানা ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে বরিশাল নগরীর আমতলা মোড় থেকে ওই জাটকা উদ্ধার করা হয়। 

কোতয়ালী মডেল থানার এসআই গোলাম নাসিম জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে নগরীর আমতলা মোড়ে অভিযান চালায়।  

এ সময় পটুয়াখালী ও কুয়াকাটা থেকে ঢাকাগামী নিউ অন্তরা ক্লাসিক ও রাজধানী পরিবহন নামের দুটি বাস থেকে তিন হাজার কেজি জাটকা উদ্ধার করা হয়। পরে শনিবার দুপুরে বরিশালের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম এসএম শরিয়তুল্লার উপস্থিতিতে আদালত পাড়ায় ওই জাটকা বিতরণ করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
