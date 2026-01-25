Current Bangladesh Time
আমতলীতে আগুন পোহাতে গিয়ে ১০৫ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যু

আমতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

আগুন পোহাতে গিয়ে ১০৫ বছরের বৃদ্ধ আলী আকবর চৌকিদারের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছে আমতলী উপজেলার কুলইরচর গ্রামে শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে। রোববার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জানা গেছে, আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের মৃত গয়জদ্দিন চৌকিদারের ছেলে আলী আকবর চৌকিদার দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। শীতের কারণে তাকে প্রায়ই আগুন পোহাতে হয়। শনিবার রাতে তাকে তিন দফায় আগুন পোহাতে হয়েছে। সর্বশেষ রাত ৩টার দিকে মেয়ে নার্গিস বেগম বাবাকে খড়কুটার আগুন পোহাতে রেখে পাশে যায়। এরপর তিনি (মেয়ে) ফিরে এসে টর্চলাইট জ্বলতে দেখেন কিন্তু বাবা নেই। এতে তার সন্দেহ হয়। তার ডাক-চিৎকারে স্বজনরা ঘর থেকে বের হন। পরে দেখেন আগুনে পুড়ে তার শরীর ঝলসে মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ রোববার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেয়ে নার্গিস আক্তার বলেন, বৃদ্ধ বাবাকে সুস্থ রাখতে প্রায়ই ঘরের বাহিরে খড়কুটার আগুন পোহাতে হয়। শনিবার রাত ৩টার দিকে খড়কুটার আগুন জ্বালিয়ে আমি পাশে যাই। কিছুক্ষণ পরে এসে বাবাকে না দেখে ডাক চিৎকার করি। পরে দেখি আগুনে পুড়ে বাবার শরীর ঝলসে গেছে।

আমতলী থানার ওসি মোহাম্মদ জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিবারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই বৃদ্ধের লাশ রেখে এসেছি।

