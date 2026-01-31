Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » গৌরনদীতে নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু
৩১ January ২০২৬ Saturday ৬:০৩:১০ PM
গৌরনদীতে নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু

গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের গৌরনদীতে নসিমন চাপায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার পিঙ্গলাকাঠী হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।  নিহত তিন বছর বয়সী শিশু তুরফা গরঙ্গল বোরাদী গ্রামের হাকিম বেপারীর কন্যা।  

স্থানীয়দের বরাতে গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান বলেন, সকালে গৌরনদী-সরিকল সড়কের পাশে বল নিয়ে খেলতে ছিলো শিশু তুরফা। বলটি হাত থেকে পড়ে রাস্তার অপর পাশে যায়। তখন বলটি আনতে গেলে বেপরোয়া গতির মালামাল বোঝাই একটি নসিমন তাকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা মুমূর্ষ অবস্থায় শিশু তুরফাকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। 
ওসি বলেন, পরিবার বিষয়টি নিয়ে মামলা করতে আগ্রহী নয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
