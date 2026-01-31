ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
আটককৃতরা হলেন দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের শাহজাহান মাঝির ছেলে মো. রাজীব মাঝি (২৯) এবং একই গ্রামের ফরমুজল হক হাওলাদারের ছেলে নজরুল হাওলাদার (৩৮)।
কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল ৮টার দিকে কোস্টগার্ড ভোলার দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় তল্লাশি করে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১১৫টি ইয়াবা, ১ কেজি গাঁজা, ১০ পুরিয়া হিরোইনসহ ওই দুই যুবককে আটক করা হয়। তারা মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত বলে জানায় কোস্ট গার্ড।
কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম জানান, জব্দকৃত আলামত এবং আটককৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৌলতখান থানার হস্তান্তর করা হয়।
