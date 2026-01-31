Current Bangladesh Time
Saturday January ৩১, ২০২৬ ১১:০৬ PM
Barisal News
Latest News
Home » ভোলা » ভোলা সদর » ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২
৩১ January ২০২৬ Saturday ৮:৪৬:১৩ PM
Print this E-mail this

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ভোলা প্রতিনিধি:

Screenshot

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। 

আটককৃতরা হলেন দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের শাহজাহান মাঝির ছেলে মো. রাজীব মাঝি (২৯) এবং একই গ্রামের ফরমুজল হক হাওলাদারের ছেলে নজরুল হাওলাদার (৩৮)। 

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল ৮টার দিকে কোস্টগার্ড ভোলার দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় তল্লাশি করে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১১৫টি ইয়াবা, ১ কেজি গাঁজা, ১০ পুরিয়া হিরোইনসহ ওই দুই যুবককে আটক করা হয়। তারা মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত বলে জানায় কোস্ট গার্ড। 

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম জানান, জব্দকৃত আলামত এবং আটককৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৌলতখান থানার হস্তান্তর করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে হ্যাঁ-না ভোটে নীরব সব দলের প্রার্থী
তারেক-শফিকুর-রেজাউল করীমের অপেক্ষায় বরিশাল
গণভোটে হ্যাঁ বা না ভোটে অবস্থান নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনের নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ দিন মোটরসাইকেল ও একদিন ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 