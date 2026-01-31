কলাপাড়ায় স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে যুবকের আত্মহত্যা

কলাপাড়ায় স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে যুবকের আত্মহত্যা
কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে ঐ যুবক আত্মহত্যা করেছেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৩টায় উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের নাচনাপাড়া গ্রামের ভাড়াটিয়া বসতঘর থেকে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ওমর ফারুক ওরফে বায়জিদ (২১) ইউনিয়নের রজপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।
জানা গেছে, বায়জিদ পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী ছিলেন, প্রায় এক বছর আগে একই ইউনিয়নের ইটাবাড়িয়া গ্রামের নাহিদা আক্তারের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের বিয়ে হয়।
এদিকে গত সপ্তাহে স্ত্রী নাহিদা নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন বায়জিদ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে অন্যের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে অভিমান করে বায়জিদ আত্মহত্যা করেছে। কলাপাড়া থানার ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।’
