Sunday February ৮, ২০২৬ ৮:৩০ AM
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » কাউখালীতে সেনা চেকপোস্টে ৯৪ হাজার ৫’শ টাকা জরিমানা, ৮ মোটরসাইকেল আটক
৭ February ২০২৬ Saturday ১১:০১:০০ PM
কাউখালীতে সেনা চেকপোস্টে ৯৪ হাজার ৫’শ টাকা জরিমানা, ৮ মোটরসাইকেল আটক

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতাপিরোজপুরের কাউখালীতে চেকপোস্ট বাসিয়ে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করা হয়েছে। এ সময় ৪১টি মামলায় ৯৪ হাজার ৫শত টাকা জরিমানা এবং আটটি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়। আজ শনিবার ও শুক্রবার দুইদিন এই অভিযান চালায় সেনাবাহিনী বাহিনী ও পিরোজপুর ট্রাফিক পুলিশ ।

জানাগেছে, কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী চৌরাস্তা এলাকায় চেকপোস্ট বসায় সেনাবাহিনীর কাউখালী ক্যাম্প। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। গত দুই দিনে চলা সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র ও হেলমেট না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৪১টি মোটরসাইকেলর চালককে জরিমানা করা হয় ৯৪ হাজার ৫শত টাকা।

আর বৈধ কাগজ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় জব্দ করা হয় ৮টি মোটরসাইকেল। সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে নিয়মিত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান কাউখালী সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের কর্মকর্তা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
