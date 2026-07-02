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২ July ২০২৬ Thursday ১০:২০:০৩ PM
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তালতলীতে গাছ কাটতে গিয়ে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃ*ত্যু

তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার তালতলী উপজেলায় গাছ কাটতে গিয়ে গাছের নিচে চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরের দিকে তালতলী উপজেলার ছোটবগী ইউনিয়নের জাকির তবক নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

তালতলী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহত ওই শ্রমিকের নাম মো. রুবেল (৪০)। তিনি উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের চামু পাড়া নামক এলাকার জুলমাত খানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছোটবগী ইউনিয়নের জাকির তবক এলাকায় মো. রুবেলসহ কয়েকজন শ্রমিক মিলে গাছ কাটার কাজ করছিলেন। এ সময় ওই এলাকায় প্রথমে একটি গাছের উপরের ডাল কাটলে, ডালগুলো নিচে থাকা একটি পুকুরের পানিতে পড়ে। পরবর্তীতে কাটা ওই ডালগুলো টেনে তুলতে পুকুরে নামেন রুবেল। এসময় পুকুরের পাড়ে থাকা অর্ধেক কাটা গাছটি হঠাৎ করেই পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। এতে গাছের নিচে চাপা পড়ে এবং গাছের মাথায় থাকা কাটা ডালের অংশ রুবেলের পেটে ঢুকে যায়। পরে অন্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুবেলকে মৃত ঘোষণা করেন।

তালতলী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, গাছ কাটতে গিয়ে অসাবধানতার কারণে মো. রুবেল নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিবারের কারো কোনো অভিযোগ নেই। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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