প্রধানমন্ত্রীর সবুজায়নের বার্তা ছড়াতে নেছারাবাদে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নে বৃক্ষরোপণ করেছেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আক্তার হোসেন খান। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী তাঁর নিজস্ব অর্থায়নে ইউনিয়নের ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক মো. আক্তার হোসেন খান। সভায় ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন।
আলোচনা সভা শেষে শেহাংগল বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শেহাংগল বালক বিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ এবং বিভিন্ন সড়কের পাশে গাছের চারা রোপণ করা হয়। এ সময় মো. আক্তার হোসেন খান বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পরিকল্পিত সবুজায়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে আমরা কাজ করছি। পরিবেশ রক্ষা ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’
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