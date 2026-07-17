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১৭ July ২০২৬ Friday ১:২৮:২৮ PM
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বিধবাকে পিটিয়ে হাত ও বুকের হাড় ভাঙলেন আ. লীগ নেতা

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার চরফ্যাশনে এক আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে বিধবাকে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার উপজেলার ওসমানগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। 

ভুক্তভোগী ওই নারীর নাম রহিমা বেগম। তিনি ওই এলাকার মৃত শফিকুল ইসলামের স্ত্রী। 

অভিযুক্ত কালাম মাঝি ওসমানগঞ্জ ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ভুক্তভোগী রহিমা বেগম সন্তানদের নিয়ে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে বসবাস করছেন। সেই সম্পত্তি দখলের উদ্দেশে দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিচ্ছিলেন কালাম মাঝি।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি—আজ সকালে নারিকেল পাড়তে গেলে কালাম মাঝি তাঁর ছেলেদের নিয়ে রহিমা বেগমের ওপর হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করেন। এতে রহিমা বেগমের বাম হাত ও বুকের একটি হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

ভুক্তভোগী রহিমা বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করছে কালাম মাঝি। আজ নারিকেল পাড়ার সময় তাঁরা আমাকে মারধর করে আহত করেছে। আমি এর বিচার চাই।’

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, রহিমা বেগমকে মারধরের ঘটনাটি সত্য।’

অভিযুক্ত কালাম মাঝির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। 

চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, ‘বিষয়টি অবগত আছি। আহত নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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