আগৈলঝাড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে লিমন ফকির (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিমন ফকির পূর্ব সুজনকাঠি গ্রামের আবুল হোসেন ফকিরের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে লিমন ফকির বারপাইকা গ্রামের একটি মাছের ঘেরে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা লিমন ফকিরকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত লিমন ফকিরের বড় ভাই খোকন ফকির বলেন, ‘আমার ভাই স্থানীয় অপু ফকিরের মাছের ঘেরে কাজ করত। রাতে মাছের ঘেরের বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়।কর্তব্যরত চিকিৎসক সুবল কৃষ্ণ কুণ্ডু বলেন, ‘বিদ্যুতায়িত এক যুবককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।’
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
কীর্তনখোলা নদীর পাড় দখল করে চাঁদাবাজি: মুক্তি চান ভোগান্তির শিকার ব্যক্তিরা
দক্ষিণাঞ্চলের ৯ নদীর পানি বিপদসীমা ছাড়াল
ভাঙ্গা–কুয়াকাটা ৬ লেনের ঘোষণা না আসায় দক্ষিণাঞ্চলে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া
এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ
কি কথা তাহার সনে: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে শিরিনের আলাপ, রাজনৈতিক অঙ্গনে কানাঘুষা