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১৭ July ২০২৬ Friday ১:২৩:৩৪ PM
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আগৈলঝাড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে লিমন ফকির (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিমন ফকির পূর্ব সুজনকাঠি গ্রামের আবুল হোসেন ফকিরের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে লিমন ফকির বারপাইকা গ্রামের একটি মাছের ঘেরে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা লিমন ফকিরকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত লিমন ফকিরের বড় ভাই খোকন ফকির বলেন, ‘আমার ভাই স্থানীয় অপু ফকিরের মাছের ঘেরে কাজ করত। রাতে মাছের ঘেরের বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়।কর্তব্যরত চিকিৎসক সুবল কৃষ্ণ কুণ্ডু বলেন, ‘বিদ্যুতায়িত এক যুবককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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