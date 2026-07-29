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২৯ July ২০২৬ Wednesday ৯:২২:০৩ PM
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বরগুনায় খাল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার আমতলী উপজেলায় একটি খাল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (৩০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৯ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের আড়পাঙ্গাশিয়া খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সন্ধ্যার দিকে স্থানীয়রা খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে আমতলী থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পুলিশ।

স্থানীয়দের ভাষ্য, মরদেহটি অর্ধগলিত অবস্থায় ছিল এবং শরীরে পোকা ধরেছিল। তবে এলাকার কেউ ওই যুবকের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হুসাইন বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় আমতলী থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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