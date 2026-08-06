বরগুনায় বন্দীকে গ্রেপ্তারের আবেদন, তদন্ত কর্মকর্তার শাস্তি

বরগুনা জেলা কারাগারে বন্দী এক আসামিকে নতুন একটি মামলায় গ্রেপ্তারের জন্য আদালতের কাছে পরোয়ানার আবেদন করায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শকের (এসআই) বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে ২৯ আগস্টের মধ্যে আদালতে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে বরগুনার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।
গতকাল মঙ্গলবার বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. আনোয়ার হোসেন এই আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, বিশেষ ক্ষমতা আইনে বেতাগী থানার একটি মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা ও বেতাগী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম এক আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন করেন। কিন্তু আদালতের নথিতে দেখা যায়, ওই আসামি মো. সাইফুল ইসলাম ওরফে বনি আমিন বরগুনা সদর থানার অন্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ২০২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মে পর্যন্ত টানা কারাগারে ছিলেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি কীভাবে নতুন মামলার অপরাধে জড়ালেন, এ প্রশ্ন আদালতের নজরে এলে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ব্যাখ্যা তলব করা হয়।
গত ২৯ জুলাই আদালতে হাজির হয়ে উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, তথ্যদাতার দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতেই অনিচ্ছাকৃতভাবে পরোয়ানার আবেদন করা হয়েছিল। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি আদালত।
বরগুনার পুলিশ সুপার মো. কুদরত-ই-খুদা বলেন, ‘আদালতের আদেশ অনুযায়ী তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
৪৬ ঘণ্টা পর বরিশালের ছয় রুটে বাস চলাচল শুরু
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১০
রাজপথে পরাজিত হয়ে ফ্যাসিবাদ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে : তথ্যমন্ত্রী
বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে একই পরিবারে ৩ জন দগ্ধ
ভোলা-বরিশাল ও শরীয়তপুর-চাঁদপুর সেতু নির্মাণে জাপানের আগ্রহ