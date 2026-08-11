Current Bangladesh Time
Tuesday August ১১, ২০২৬ ৪:৫১ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » স্বর্ণপদকের স্বপ্ন নিয়ে চীনের পথে পটুয়াখালীর রাইয়ান
১১ August ২০২৬ Tuesday ১:১৪:১২ PM
Print this E-mail this

স্বর্ণপদকের স্বপ্ন নিয়ে চীনের পথে পটুয়াখালীর রাইয়ান

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

লাল-সবুজের পতাকা হাতে এবার চীনের মাটিতে স্বর্ণপদকের লড়াইয়ে নামবে পটুয়াখালীর সন্তান সামিন ইয়াসার রাইয়ান। এশিয়া কাপ স্কেট ট্র্যাক সিরিজ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিতে যাওয়া ২২ স্কেটারের একজন সে। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য এনে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই সোমবার রাতে চীনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ স্কেটিং দল।

গত বছর চীন থেকে দুটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জপদক জয় করে দেশে ফিরেছিলেন বাংলাদেশের স্কেটাররা। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এবার আরও বড় অর্জনের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। আর সেই স্বপ্নযাত্রার অন্যতম সদস্য পটুয়াখালীর তরুণ স্কেটার সামিন ইয়াসার রাইয়ান।

চীনের লিশুই শহরে অনুষ্ঠিতব্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ছাড়াও রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানের স্কেটাররা অংশ নেবেন। ফলে প্রতিযোগিতায় রাইয়ানকে কঠিন ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে।

বাংলাদেশের ২৭ সদস্যের দলে রয়েছেন ২২ জন স্কেটার ও পাঁচজন কর্মকর্তা। ২২ স্কেটারের মধ্যে ১২ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ। সোমবার রাতে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে চীনের উদ্দেশে দেশ ছাড়ে বাংলাদেশ দল।

পটুয়াখালীর সন্তান সামিন ইয়াসার রাইয়ানের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে গর্বিত তার পরিবার, স্বজন ও নিজ জেলার মানুষ। দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালো ফল অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনাই এখন রাইয়ানের প্রধান লক্ষ্য।

রাইয়ানের এই চীনযাত্রা শুধু একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নয়; এটি পটুয়াখালীর ক্রীড়াঙ্গনের জন্যও এক গর্বের অধ্যায়। তার হাত ধরে আন্তর্জাতিক স্কেটিং অঙ্গনে বাংলাদেশের পতাকা আরও উঁচুতে উঠবে—এমন প্রত্যাশাই এখন পরিবার, স্বজন ও নিজ জেলার মানুষের।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল অঞ্চল: ৪ কারণে ইলিশের দেখা নেই
দৈনিক ১০-১১ ঘণ্টা লোডশেডিং: বরিশালে বিপর্যস্ত জনজীবন ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস
এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬০.৩৫%, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭৭৮ জন
কীর্তনখোলায় নৌবিহারে মুগ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ঘুরে দেখলেন ঐতিহাসিক নানা স্থাপনা
রাষ্ট্রপতি পদে মির্জা ফখরুলের নাম চূড়ান্ত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 