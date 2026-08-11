স্বর্ণপদকের স্বপ্ন নিয়ে চীনের পথে পটুয়াখালীর রাইয়ান
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
লাল-সবুজের পতাকা হাতে এবার চীনের মাটিতে স্বর্ণপদকের লড়াইয়ে নামবে পটুয়াখালীর সন্তান সামিন ইয়াসার রাইয়ান। এশিয়া কাপ স্কেট ট্র্যাক সিরিজ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিতে যাওয়া ২২ স্কেটারের একজন সে। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য এনে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই সোমবার রাতে চীনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ স্কেটিং দল।
গত বছর চীন থেকে দুটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জপদক জয় করে দেশে ফিরেছিলেন বাংলাদেশের স্কেটাররা। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এবার আরও বড় অর্জনের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। আর সেই স্বপ্নযাত্রার অন্যতম সদস্য পটুয়াখালীর তরুণ স্কেটার সামিন ইয়াসার রাইয়ান।
চীনের লিশুই শহরে অনুষ্ঠিতব্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ছাড়াও রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানের স্কেটাররা অংশ নেবেন। ফলে প্রতিযোগিতায় রাইয়ানকে কঠিন ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে।
বাংলাদেশের ২৭ সদস্যের দলে রয়েছেন ২২ জন স্কেটার ও পাঁচজন কর্মকর্তা। ২২ স্কেটারের মধ্যে ১২ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ। সোমবার রাতে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে চীনের উদ্দেশে দেশ ছাড়ে বাংলাদেশ দল।
পটুয়াখালীর সন্তান সামিন ইয়াসার রাইয়ানের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে গর্বিত তার পরিবার, স্বজন ও নিজ জেলার মানুষ। দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালো ফল অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনাই এখন রাইয়ানের প্রধান লক্ষ্য।
রাইয়ানের এই চীনযাত্রা শুধু একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নয়; এটি পটুয়াখালীর ক্রীড়াঙ্গনের জন্যও এক গর্বের অধ্যায়। তার হাত ধরে আন্তর্জাতিক স্কেটিং অঙ্গনে বাংলাদেশের পতাকা আরও উঁচুতে উঠবে—এমন প্রত্যাশাই এখন পরিবার, স্বজন ও নিজ জেলার মানুষের।
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