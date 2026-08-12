বরিশালে চাঁদা না পেয়ে নির্মাণাধীন ভবনের বাউন্ডারি ভাঙচুর, থানায় মামলা

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১২ August ২০২৬ Wednesday ৫:২৭:০৮ PM
বরিশালে চাঁদা না পেয়ে নির্মাণাধীন ভবনের বাউন্ডারি ভাঙচুর, থানায় মামলা
নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বরিশাল সদর উপজেলার ২ নম্বর কাশিপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এয়ারপোর্ট থানাধীন বিল্লবাড়ী এলাকায় চাঁদা না দেওয়ায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের বাউন্ডারি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে অভিযুক্ত করে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে বিল্লবাড়ী এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের বাউন্ডারি নির্মাণের কাজ চলছিল। এ সময় অভিযুক্তরা সেখানে গিয়ে চাঁদা দাবি করেন। দাবিকৃত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে নির্মাণাধীন ভবনের বাউন্ডারিতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ভুক্তভোগীর অভিযোগ, অভিযুক্তরা দলবদ্ধভাবে নির্মাণাধীন ভবন এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। একপর্যায়ে চাঁদা না পেয়ে বাউন্ডারি ভাঙচুর করে ক্ষতিসাধন করা হয়। এতে নির্মাণকাজ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।
এ ঘটনায় এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় মোঃ ফরিদ হাওলাদার (৫৫), মোঃ ফারদিন হাওলাদার(২৪), মোঃ গোলাম রাব্বি হাওলাদার (২৬), মোঃ রিশান হাওলাদারকে (২০), অভিযুক্ত করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের কাজ চলাকালে অভিযুক্তরা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ভবনের বাউন্ডারি ভাঙচুর করেন। এতে আমার উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ চলাকালে এ ধরনের চাঁদা দাবি ও ভাঙচুরের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
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