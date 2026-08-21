বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধিত

বাউফল উপজেলায় এসএসসি, দাখিল ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ১২৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণদেরও সম্মাননা দেওয়া হয়। ইসলামী ছাত্রশিবির বাউফল উপজেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন, পটুয়াখালী-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। প্রধান আলোচক ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, জিপিএ-৫ জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য নয়, বরং বড় সাফল্যের পথে একটি ধাপ। মেধা ও পরিশ্রমের পাশাপাশি নৈতিকতা, সততা ও দেশপ্রেমে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। সাদিক কায়েম বলেন, ভালো ফলাফলের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। বাবা-মায়ের ত্যাগ স্মরণ করে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আরিফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাকসুর নেতৃবৃন্দ, জেলা ও উপজেলা শিবিরের নেতারা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার বাউফল সংবাদদাতা পটুয়াখালী ০১৭১২৬১৮২৯৩ ২১-৮-২৬
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