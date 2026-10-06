Home » দেশ জুড়ে » সাংবাদিকদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান
৬ October ২০২৬ Tuesday ৩:০৯:১৯ PM
সাংবাদিকদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান
রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:
দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফোরাম ও সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আহমেদ আবু জাফর। রবিবার সন্ধ্যায় বরগুনা থেকে ফেরার পথে বাকেরগঞ্জে সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ আহবান জানান। দেশে অব্যাহত ভাবে সাংবাদিকরা মিথ্যা মামলা- হামলা, হয়রানির শিকার হচ্ছেন দাবি করে সংগঠনের সকল সদস্য-নেতা কর্মীদের পেশার মর্যাদা রক্ষায় সজাগ সচেতন থাকার আহবান জানান। এ সময় শাখা কমিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সকলের অংশগ্রহণে দ্রুত কমিটি গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
এ সময় তিনি বরগুনায় কালবেলা পত্রিকার প্রতিনিধি আসাদ সবুজের নি:শর্ত মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, হ্যান্ডকাফ পড়ানোর নামে অমানবিক জুলুম, হয়রানির সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ করেন।
এছাড়া গাজীপুরের সাংবাদিক ফাতেমা আক্তারের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা এবং নির্লিপ্ততা সাংবাদিকদের ভাবিয়ে তুলেছে। এ সময় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জ্ঞাপন করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি করেন। দেশে অব্যাহত সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধে আগামী ৮ নভেম্বরের মধ্যে “সাংবাদিক সুরক্ষা আইন” প্রণয়ন করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
এ সময় বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আরিফ রহমান, সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন তালুকদার, কেন্দ্রীয় নেতা রাহাদ সুমন, বাকেরগঞ্জ শাখা কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক আকন, আরেফিন ফিরোজ সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে সবজির বাজার চড়া, বেড়েছে মাছের দামও
শেবাচিম হাসপাতাল: পাঁচ হাজার রোগীর জন্য মাত্র ১৩টি ট্রলি
বরিশালে পঞ্চম দিনের মতো এলপি গ্যাসশূন্য
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক মাত্র ১৮ ফুট, বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি