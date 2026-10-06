গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হিফজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের জাতীয় প্রতিযোগিতার জেলা অডিশন বাবুগঞ্জে, ইয়েস কার্ড পেলেন ২০ জন

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৬ October ২০২৬ Tuesday ১০:৫৮:৪৩ PM
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হিফজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের জাতীয় প্রতিযোগিতার জেলা অডিশন বাবুগঞ্জে, ইয়েস কার্ড পেলেন ২০ জন
বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি: পবিত্র কুরআন হিফজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বরিশালের বাবুগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘৪র্থ জাতীয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০২৭’-এর জেলা অডিশন। এতে জেলার বিভিন্ন মাদরাসা থেকে ১১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। প্রতিযোগিতার ৫ পারা ও ১০ পারা বিভাগে বাছাই শেষে ২০ জন প্রতিযোগী ইয়েস কার্ড অর্জন করেন। পাশাপাশি হুসনে সাউত বিভাগে ১০ জন প্রতিযোগীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুরে খানকা-এ-গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরীফ) প্রাঙ্গণে এ অডিশন অনুষ্ঠিত হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হিফজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিল ফাউন্ডেশনের রহমতপুর দায়রা শাখা। সার্বিক সহযোগিতা করে বরিশাল জেলা শাখা।
অনুষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন আওলাদে রাসুল, দরবারে গাউছুল আজমের সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী।
অডিশনে জেলার বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে নিজেদের হিফজ ও কিরাতের দক্ষতা তুলে ধরেন। প্রতিযোগীদের পরিবেশনা মূল্যায়ন শেষে ৫ পারা ও ১০ পারা—দুই বিভাগে ২০ জনকে পরবর্তী পর্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত প্রতিযোগীদের হাতে ইয়েস কার্ড, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।
ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় খানকাহ মাইজভাণ্ডার শরীফে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। জেলা অডিশনে ইয়েস কার্ড অর্জনকারী প্রতিযোগীরাই সেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।
অডিশনে প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হাফেজ ক্বারী মোবারক আলী হোসাইনী ও হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ হুজাইফা আহমদ। সহযোগী বিচারক ছিলেন হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াছিন। তাঁরা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হিফজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বিচারক হিসেবে প্রতিযোগীদের পরিবেশনা মূল্যায়ন করেন।
এদিকে, হুসনে সাউত বিভাগে ১০ জন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ পুরস্কার অডিশন পর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) বরিশাল জেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি জালাল হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বেপারী ও দারুততালিম সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ আলী আকবর মুন্সি। এ সময় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রহমতপুর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি সেখানে বিনা মূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ কার্যক্রমে প্রায় ২০০ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া রাতে আয়োজন করা হয় ওয়াজ মাহফিলের।
কুরআন হিফজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তাঁদের তিলাওয়াত ও কিরাতের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার জেলা অডিশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত ২০ জন এখন কেন্দ্রীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।
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