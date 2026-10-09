মঠবাড়িয়ায় পূজামণ্ডপে বিএনপি নেতা কামাল মুন্সির আর্থিক অনুদান

মন্দির কমিটির নেতাদের মধ্যে শ্রী শ্রী নির্মলচাঁদ ঠাকুরবাড়ি সার্বজনীন দুর্গামন্দিরের সভাপতি নির্মলচাঁদ ঠাকুর ও সম্পাদক রতন হাওলাদার। সবুজ নগরের মুক্তিযোদ্ধা কুমুদ সমাদ্দার বাড়ি দুর্গামন্দিরের সভাপতি কলিঙ্গ সমাদ্দার ও সম্পাদক রিপন হাওলাদার। আন্ধারমানিক ওঝাবাড়ি দুর্গামন্দিরের সভাপতি বাদল চন্দ্র ওঝা ও সাধারণ সম্পাদক প্রবীর বল। বক্সিরঘটি চোরা মহেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি দুর্গামন্দিরের সভাপতি নির্মল দাস ও সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দাস।
এদিকে, মঠবাড়িয়া উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি রতন কর্মকার এবং কেন্দ্রীয় হরিসভা মন্দিরের সভাপতি বিমল কর্মকার ও সাধারণ সম্পাদক তপন কর্মকার।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে চারটি মন্দিরে আর্থিক অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় উৎসব উদ্যাপনে সহযোগিতা করেছেন বিএনপি নেতা নাজমুল হোসেন কামাল মুন্সি।
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