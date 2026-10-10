বরিশাল  বিএম কলেজের ছাত্রী নুসরাত জাহান নিখোঁজ : সন্ধান চায় পরিবার, যোগাযোগ:- ০১৭১০৮৭৫১২৭

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ছাত্রী নুসরাত জাহান নিখোঁজ হয়েছেন। গত ৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার কলেজের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত তিনি বাসায় ফিরে আসেননি।
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নুসরাতের নিখোঁজের ঘটনায় ইতোমধ্যে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।
নুসরাতের শারীরিক বর্ণনা:
– উচ্চতা: ৫ ফুট ২ ইঞ্চি – গায়ের রং: ফর্সা – পরিচয়: ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রথম বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬), সরকারি বিএম কলেজ।
কেউ নুসরাত জাহানকে কলেজ ক্যাম্পাসে, আশপাশের এলাকায় কিংবা অন্য কোথাও দেখে থাকলে অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারলে নিচের নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করে পরিবারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
যোগাযোগ:
– ভাই: ০১৭১০৮৭৫১২৭ – মাতা: ০১৭২০৩৫৩৩২৮
নুসরাতের সন্ধান পেতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে তাঁর পরিবার। মানবিক বিবেচনায় সংবাদটি বেশি বেশি শেয়ার করে তাঁর সন্ধানে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
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