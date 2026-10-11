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১১ October ২০২৬ Sunday ৭:১১:২৪ PM
উজিরপুর প্রশাসনের নির্দেশের অমান্য করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ
উজিরপুর (বরিশাল) সংবাদদাতা ::
বরিশালের উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর হাটের পেরিফেরিভুক্ত জমিতে প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও ভবনটির দোতলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ এগিয়েছে। অভিযোগের তীর আব্দুল মান্নান হাওলাদারের দিকে। তিনি শিকারপুর ইউনিয়নের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একজন নেতা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আব্দুল মান্নান হাওলাদার ও তাঁর ছেলে কামরুল ইসলাম হাওলাদারের নামে শিকারপুর হাটের জমিতে পৃথক দুটি ডিসিআর রয়েছে। এর মধ্যে একটি জমিতে একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অপর ডিসিআরভুক্ত জমিতে বহুতল ভবনের ভিত্তি নির্মাণ শুরু হলে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মণ্ডলের বদলির পরদিন থেকেই সেখানে দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ চলছে। প্রশাসনের নির্দেশের পরও কীভাবে নির্মাণকাজ অব্যাহত রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় শিকারপুর ইউনিয়নের সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে বরিশাল জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। আবেদনে কেস নম্বর ১৫৭ ও ১৫৫, সন ২০১৬-১৭-এর ডিসিআর বাতিল, জমি অবমুক্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। আবেদনের অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি ও বরিশাল জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, জমির বৈধতা যাচাই করে হাটের জমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অভিযোগের বিষয়ে আব্দুল মান্নান হাওলাদারের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে উজিরপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) উম্মে সালমা খানুন বলেন, “বিষয়টি আমি জানি না। তবে এখন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।”
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