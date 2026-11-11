দুইদিনেও খোঁজ মেলেনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ফিলিং স্টেশনের সুপার ভাইজার মহিউদ্দিনের

বরিশালের গৌরনদীতে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের দুইদিন পেরিয়ে গেলেও সন্ধান মেলেনি আশোকাঠী ফিলিং স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার মো. মহিউদ্দিন তালুকদারের (২৮)। ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি একটি জঙ্গলের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় পরিবার, স্বজন, কর্মস্থলের মালিকপক্ষ ও সহকর্মীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তাঁকে উদ্ধারে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নিখোঁজ মহিউদ্দিনের স্বজন ও প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ।
নিখোঁজ মহিউদ্দিন তালুকদার বরিশালের গৌরনদী উপজেলার আশোকাঠী ফিলিং স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে কর্মরত রয়েছেন। স্থানীয়দের কাছে তিনি সদাহাস্যোজ্জ্বল, নম্র ও ভদ্র স্বভাবের যুবক হিসেবে পরিচিত।
ফিলিং স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (৯ নভেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে প্রতিষ্ঠানের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন মহিউদ্দিন। এরপর থেকেই তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।
মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাতে আশোকাঠী ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার মো. জাহিদ হোসেন জানান, সোমবার বেলা তিনটার দিকে প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ ৫৩ হাজার ৩০০ টাকা উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন মহিউদ্দিন। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি কর্মস্থলে ফিরে না আসায় তাঁর খোঁজখবর শুরু করা হয়।
তিনি আরও জানান, আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্নস্থানে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে আশোকাঠী এলাকার জমিদার মোহন লাল সাহার বাড়ি সংলগ্ন একটি জঙ্গলের পাশ থেকে মহিউদ্দিনের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় সোমবার দিবাগত রাতে গৌরনদী মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
অপরদিকে নিখোঁজের দুইদিন পেরিয়ে গেলেও মহিউদ্দিনের সন্ধান না মেলায় ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি (মহিউদ্দিন) কোথায় গেলেন, কীভাবে তাঁর মোটরসাইকেলটি জঙ্গলের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল-এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে অপেক্ষায় রয়েছেন নিখোঁজের পরিবার, স্বজন, ফিলিং স্টেশনের মালিকপক্ষ ও এলাকাবাসী।
আশোকাঠী ফিলিং স্টেশনের মালিক আলহাজ মো. আলাউদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, উপজেলার গোবর্দ্ধন গ্রামের বাসিন্দা মো. হুমায়ুন কবির তালুকদারের ছেলে মহিউদ্দিন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও দায়িত্বশীল একজন কর্মচারী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এর আগেও তাঁর কাছে ফিলিং স্টেশনের বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত ছিল। তাই সামান্য কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো ছেলে মহিউদ্দিন নন। তাঁর এমন রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। তাঁকে দ্রুত খুঁজে বের করতে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
অপরদিকে নিখোঁজ মহিউদ্দিনের পরিবারের সদস্যরাও তাঁর কোনো সন্ধান না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। প্রিয়জনের ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন কাটছে তাঁদের। একই সঙ্গে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তারিক হাসান রাসেল জানিয়েছেন, নিখোঁজ মহিউদ্দিন তালুকদারকে উদ্ধারে পুলিশের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
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