মোঃ আলহাজঃ বরিশালের হিজলা উপজেলা এবং কাজিরহাট থানায় মোটরসাইকেল মহড়া ও প্রতিবাদ সভা করেছে যুবদলের নেতাকর্মীরা। বরিশাল উত্তর জেলা যুবদলের নবনির্বাচিত সভাপতি কাউসার আহমেদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মোটরসাইকেল মহড়া শেষে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন বরিশাল উত্তর জেলা যুবদলের নবনির্বাচিত সভাপতি কাউসার আহমেদ। এ সময় তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের আস্তানা এই বাংলায় হবে না।’ তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।কাউসার আহমেদ বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন নাশকতা, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়াতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।
মহড়া ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন হিজলা উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আব্দুল মতিন তালুকদার, সদস্যসচিব আমির হোসেন বাঘা, উপজেলা যুবদল নেতা কামাল হোসেন, মোঃ জহির রায়হান, মীর এলিটসহ হিজলা উপজেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
কর্মসূচিতে নেতাকর্মীরা দলীয় ঐক্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
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