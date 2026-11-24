জিয়ানগরে নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে অটোরিকশাচাপায় প্রাণ গেল শিশুর
জিয়ানগর (পিরোজপুর) প্রতিনিধি:
পিরোজপুরের জিয়ানগরে মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আবির (১১) নামে এক শিশুর। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো তিনজন।মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে উপজেলাধীন ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের বালিপাড়া-জিয়ানগর সড়কের গোডাউন এলাকায় মোল্লা বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সেউতিবাড়িয়া গ্রামের রাজিবের ছেলে। গাড়িতে থাকা অন্য আহতরা হলেন মরিয়ম (৩), নহা (১১) ও অটোরিকশাচালক মামুন শেখ (৫৫)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত শিশু আবির দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় অপর দিক থেকে আশা অটোরিকশার চাপায় মৃত্যু হয় তার।এ ঘটনায় গাড়িতে থাকা ড্রাইভারসহ তিনজন যাত্রী আহত হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ ইন্দুরকানী গ্রামে নানা মোয়াজ্জেম মোল্লার বাড়িতে বেড়াতে আসে আবির। মঙ্গলবার দুপুরে নানাবাড়ির সামনে সমবয়সী দুই শিশুর সঙ্গে খেলছিল সে। খেলার একপর্যায়ে বাড়ির সামনের সড়কে দৌড় দিলে বালিপাড়া থেকে জিয়ানগরগামী একটি অটোরিকশা তাকে চাপা দেয়।এ সময় অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে এর যাত্রীরাও আহত হন। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় আবিরকে জিয়ানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পিরোজপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জিয়ানগর থানার ওসি মহব্বত খান জানান, অটোরিকশাচালককে থানায় নেওয়া হয়েছে। নিহত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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