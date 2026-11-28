বরিশালে হাসপাতালের সাবস্টেশন থেকে তার চুরির চেষ্টা আটক ২
নিজস্ব প্রতিবেদক:
বরিশাল নগরীর বিভিন্ন স্থানে লাখ লাখ টাকার বৈদ্যুতিক তার চুরির ঘটনার মধ্যে এবার চুরির চেষ্টাকালে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার ২৮ নভেম্বর সকাল ৬টার দিকে নগরীর চাঁদমারী এলাকার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আটক দুই ব্যক্তি হাসপাতালের সাবস্টেশন কক্ষে প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক তার দেখছিলেন। এ সময় হাসপাতালের এক কর্মচারীর সন্দেহ হলে তিনি তাদের হাতেনাতে আটক করেন। পরে হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে থানার এসআই মানিক ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক দুজনকে থানায় নিয়ে যান।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বরিশালের কাউনিয়া বাঁশের হাটখোলা এলাকার হাফেজ হাং ও আখির ছেলে স্বপন হাং এবং পটুয়াখালীর লোহালিয়া এলাকার শামছুল হক ও সাহিদা বেগমের ছেলে সালমান মৃধা।
নগরীর বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার চুরির ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে হাসপাতালের সাবস্টেশন থেকে তার চুরির চেষ্টার অভিযোগে দুজন আটক হওয়ায় এ ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রতিক চুরির ঘটনাগুলোর কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।
আটক দুজনের বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ রয়েছে এবং তারা কোনো চক্রের সঙ্গে জড়িত কি না, তা পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
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