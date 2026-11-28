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২৮ November ২০২৬ Saturday ৬:২১:০৩ PM
রাজাপুরে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন এমপি রফিকুল ইসলাম জামাল।
ঝালকাঠি প্রতিনিধিঃ
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন এমপি রফিকুল ইসলাম জামাল। সকালে উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিএনপি এর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ঝালকাঠি -১ (কাঠালিয়া-রাজাপুর) আসনের সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম জামাল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি এলাকার উন্নয়ন ও শুক্তগড়ে চলমান ২২টি প্রকল্প নিয়ে এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে কথা বলেন।
শুক্তাগড় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো.রেজওয়ান মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট তালুকদার আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ঝালকাঠি জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল হক সোহেল, রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হক নান্টু, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহ পারভেজ ও স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক বাবু রতন দেবনাথ,যুবদলের সদস্যসচিব সৈয়দ নাজমুল হক ও শুক্তাগড় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বরকত। এছাড়াও ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
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