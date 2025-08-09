রাজাপুরে ভাঙা সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিআরটিসি বাস খাদে
রহিম রেজা, রাজাপুর সাংবাদিক ক্লাব:
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় খুলনা থেকে বরিশালগামী একটি বিআরটিসি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গেছে। তবে এতে কোনো যাত্রী হতাহত হয়নি। শনিবার (৯ আগস্ট ২০২৫) দুপুর আনুমানিক ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে রাজাপুর থানাধীন বাঘড়ি বাজার এলাকার ভাঙা ও খানাখন্দ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির নম্বর চট্ট মেট্রো-ব-১১-০৩২৫।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহাসড়কের ভাঙা ও খানাখন্দ অংশে পৌঁছালে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং পাশের নিচু জমিতে পড়ে যায়। এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে বের হয়ে যায়। পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। সকল যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদ আছেন এবং যার যার গন্তব্যে চলে গেছেন। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি উদ্ধারের কাজ চলছে।
