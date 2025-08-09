Current Bangladesh Time
Saturday August ৯, ২০২৫ ৬:১৫ PM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » ঝালকাঠিতে ইয়াবাসহ ২ কারবারি আটক
৯ August ২০২৫ Saturday ৫:০৭:১৫ PM
Print this E-mail this

ঝালকাঠিতে ইয়াবাসহ ২ কারবারি আটক

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠি পৌরসভাধীন ০৮ নং ওয়ার্ডস্থ পিয়াজপট্টি মোড় খন্দকার ট্রেডার্স নামক দোকানের সম্মুখে পাঁকা রাস্তার উপর । ৭ আগষ্ট বিকাল ১৫.৫০ ঘটিকার সময় এসআই মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ পিপিএম এর নেতৃত্বে ডিবি ঝালকাঠির একটি দল সোর্স সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে ঝালকাঠি পৌরসভাধীন ০৮ নং ওয়ার্ডস্থ পিয়াজপট্টি মোড় খন্দকার ট্রেডার্স নামক দোকানের সম্মুখে পাঁকা রাস্তার উপর দুইজন লোক মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয় করার জন্য ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে অবস্থান করিতেছে। প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এসআই মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ পিপিএম সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ উক্ত ঘটনাস্থলে ৪ টার সময় সঙ্গীয় ফোর্সসহ উক্ত ঘটনাস্থলে আসামী ০১। সোমনাথ দাস, পিতা-কার্তিক চন্দ্র দাস, মাতা- ঝর্না রাণী দাস, রসাং আড়তদারপট্টি, (হরিপাশা), ওয়ার্ড নং-০৪, ঝালকাঠি পৌরসভা, ০২। অসীম কুমার দে, পিতা- মৃত কার্তিক দে, মাতা- আলো রাণী দে, সাং-কাশারীপট্টি, ওয়ার্ড নং-০৪, ঝালকাঠি পৌরসভা, উভয় থানা ও জেলা- ঝালকাঠিদ্বয়কে ধৃত করেন। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে ধৃত আসামী ১। সোমনাথ দাস (৪২) এর দেহ তল্লাশীর চেষ্টাকালে সে নিজেই তার পরিহিত গ্যাভাডিন প্যান্টের সামনের ডান পকেট হইতে নিল রংয়ের জিপার ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত গোলাপী রংয়ের ৬০ পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বাহির করিয়া দেয় ও অপর ধৃত আসামী ২। অসীম কুমার দে (৪২) এর দেহ তল্লাশীর চেষ্টাকালে আসামী নিজেই তার পরিহিত গ্যাভাডিন প্যান্টের সামনের বাম পকেট হইতে নীল রংয়ের জিপার ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত গোলাপী রংয়ের ৪০ (চল্লিশ) পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বাহির করিয়া দেয়, তখন উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেন।
মামলা প্রক্রিয়াধীন। মাদক অভিযান অব্যাহত আছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ, ৬ জেলার যান চলাচল বন্ধ
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ।ভোগান্তিতে দুরপাল্লার যাত্রীরা
বরিশালে খাল খননে ৭শ কোটি টাকার প্রকল্প
বরিশাল যুবদল: কমিটিতে জায়গা পাওয়া নিয়ে যুবাদের উদ্বেগ

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 