বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের

নগর প্রতিনিধি:

স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়াসহ ৩ দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করা নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও বাস শ্রমিকেরা। আজ শনিবার দুপুরের দিকে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

ছাত্র-জনতার অবরোধে বিপাকে পড়া বাস শ্রমিকেরাও বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা একই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে বাসশ্রমিক, ছাত্রনেতাসহ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এর আগে দুপুর ১২টা থেকে ছাত্র-জনতা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। দুই দফায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা মহাসড়ক আটকে রাখায় চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে শেবাচিম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আন্দোলনকারী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে অবরোধ তুলে নেওয়ার আগমুহূর্তে একটি বাসে যাত্রী তোলা নিয়ে ছাত্র-জনতার সঙ্গে শ্রমিকদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ, বাসশ্রমিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্র-জনতার কর্মসূচির একেবারে শেষ মুহূর্তে একটি বাসে ডেকে ডেকে যাত্রী তুলছিলেন একজন বাসশ্রমিক। তখন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি সেই বাসশ্রমিককে যাত্রী তুলতে নিষেধ করেন। তখন সেই বাসশ্রমিকের সঙ্গে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। 

একাধিক শ্রমিক বলছেন, অবরোধের নামে মহাসড়ক আটকে দেওয়ায় তাঁদের পেটে ভাত জুটছে না।

এর আগে ছাত্র-জনতার অবরোধের প্রভাবে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ছয় জেলার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন সড়ক অবরোধ করে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। ঘটনাস্থলে বিপুল পুলিশ থাকলেও তারা নীরব ছিল। সড়ক বন্ধ থাকায় অবরোধস্থলের দুই দিকে যাত্রীবাহী বাসসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। 

অবরোধের ফলে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী এবং পর্যটনকেন্দ্র কুয়াকাটার সব রকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়ে হাজারো মানুষ।

বাসযাত্রী মোফাজ্জেল হাওলাদার বলেন, ‘ঢাকা থেকে কুয়াকাটা যেতে বরিশাল এসে দুই ঘণ্টা আটকে আছি।’

আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া মহিউদ্দিন রনি বলেন, স্বাস্থ্য উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। 

এ প্রসঙ্গে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয় থেকে হাসপাতালের চাহিদাপত্র পেয়েছেন। আজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করে প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। খুব শিগগির শেবাচিম হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। 

বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন সিকদার বলেন, পুলিশের হস্তক্ষেপে সব পক্ষকে নিয়ে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। বর্তমানে যানবাহন চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। 

প্রসঙ্গত, তিন দফা দাবিতে গত শুক্রবার ৭ ঘণ্টা, শনিবার ২ ঘণ্টা নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনের মহাসড়ক অবরোধ করে ছাত্র-জনতা। তারা ১৪ দিন ধরে সারা দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে অব্যবস্থাপনা, রোগীদের হয়রানি ও স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভাঙার ৩ দফা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
