Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৬:১৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক জামাল হোসেন ঢাকায় গ্রেফতার
১০ August ২০২৫ Sunday ৩:২৩:৪১ AM
Print this E-mail this

ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক জামাল হোসেন ঢাকায় গ্রেফতার

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

রাজধানী থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জামাল গ্রেপ্তার

রাজধানী থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল হোসেনকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরের দিকে রাজধানীর মগবাজারের পেরাবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গেছে, গোপন তথ্যে শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে মগবাজারের পেরাবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামালকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ, ৬ জেলার যান চলাচল বন্ধ
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ।ভোগান্তিতে দুরপাল্লার যাত্রীরা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 