ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক জামাল হোসেন ঢাকায় গ্রেফতার

ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক জামাল হোসেন ঢাকায় গ্রেফতার
আমাদের বরিশাল ডেস্ক:
রাজধানী থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল হোসেনকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরের দিকে রাজধানীর মগবাজারের পেরাবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জানা গেছে, গোপন তথ্যে শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে মগবাজারের পেরাবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামালকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
