ক্ষমতার পালা বদলেই দল বদলায় কুয়াকাটার সাবেক মেয়র আনোয়ার

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর জেলার কুয়াকাটা পৌরসভার সাবেক মেয়র আনোয়ার হাওলাদার দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরুতে সমুদ্র থেকে পোনা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও, হকারির কাজ করে প্রতিকূলতা জয় করে ওঠান তার রাজনৈতিক জীবনের পথে। জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতা এক ব্যক্তির আর্শীবাদের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করে জমি কেনাবেচার দালালিতে কোটিপতি হয়ে ওঠেন তিনি। তৎতকালীন সময়ে মহিপুর থানা জাতীয় পার্টির সভাপতি হিসেবে উঠেন একটি প্রভাবশালী অবস্থানে।

২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর কুয়াকাটা পৌর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ব্যাপক অর্থ খরচ করে প্রচারণা চালিয়ে মেয়র পদ দখল করেন। নির্বাচনী মাঠে তার প্রভাব ও অর্থের ঝাঁঝ উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

২০২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য ও বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তিনি চমকপ্রদভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে কাজ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। কুয়াকাটাবাসীর উন্নয়ন হবে আমার অগ্রাধিকার।”

তবে আওয়ামীলীগে যোগদানের পর থেকেই নানা অভিযোগে জড়ানো শুরু হয় তাঁর নাম। গরিব ও অসহায় মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া, কুয়াকাটায় লুটপাট, দখল ও সালিশবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে।

ইজারার নামে পৌরসভার ডিম, ডাব, গোস্ত ও কাঁচাবাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ এবং আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে টেন্ডার বাণিজ্যে জড়িয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। আনোয়ারের বিরুদ্ধে রয়েছে নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের তীব্র অভিযোগ।

গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের আগেই তিনি ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র মহড়া দেন এবং বিভিন্ন উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন। ছাত্র-জনতার পক্ষে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে মারধর, দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় নাম উঠে এসেছে তার। এসব ঘটনার ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনায় আসে।

এদিকে তিনি এই অপকর্ম ধামাচাপা দিতে এবং বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুয়াকাটা পৌর বিএনপি ও বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শনিবার (০৯ আগস্ট)  ঢাকার গুলশানে জাতীয় পার্টির কাউন্সিলে সামনের সারির আসনে আনোয়ার হাওলাদারের উপস্থিতি নতুন করে দলবদলের গুঞ্জন ছড়িয়ে দেয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা বলছেন, ক্ষমতার বাতাস যেদিকে বইছে, তার রাজনীতির দিকও সেদিকেই পরিবর্তিত হচ্ছে।

আনোয়ার হাওলাদারের এ দ্বৈত চরিত্র ও বহুল আলোচিত দলবদল কুয়াকাটার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে হঠাৎ করে আজই বিতর্ক ও আলোচনা জারি রেখেছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
