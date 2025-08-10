বোরহানউদ্দিনে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেটসহ আটক ৩

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় আজম কাজী নামের এক ব্যক্তির অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ। এসব সিগারেট সরকারকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মজুত ও বাজারজাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মেহেদী হাসানের উপস্থিতিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোলা সদরে মহাজনপট্টি, সার্কুলার রোড এবং বোরহানউদ্দিন বাজারের ব্রিজ এলাকায় দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে কল্যাণী ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত শামস এন্টারপ্রাইজের শুল্ক ফাঁকি দেওয়া জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত সিগারেট জব্দ করা হয়।
জব্দ করা সিগারেটের মধ্যে রয়েছে- ব্ল্যাক কিং ১১ হাজার ৩২০ শলাকা, ওসাকা ৮ হাজার ৮৮০ শলাকা, টি-২০ ব্র্যান্ডের ৪ হাজার ৪৬০ শলাকা এবং ৫০/৫০ ব্র্যান্ডের ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬১০ শলাকা। এসবের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭ লাখ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা। পরে আটক তিনজনকে সিগারেটসহ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
আজম কাজী বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নাই এবং এটা আমার চেম্বার না। আমি মাঝ বরাবর পার্টিশন দিয়ে অফিস করি।
নৌবাহিনী জানিয়েছে, সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদক ও অপরাধ দমনে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
