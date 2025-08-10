খানাখন্দে বেহাল দপদপিয়া সেতু, প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা

বরিশাল নগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঃ রব সেরনিয়াবাদ সেতু বর্তমানে ভয়াবহ নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সেতুর ওপর বড় বড় গর্ত, খানাখন্দ ও ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে এসব গর্ত ঢেকে গিয়ে চালকরা বিপদে পড়ছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, সেতুর দুই পাশে একাধিক স্থানে বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।
যানবাহন চলাচলের সময় প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অনেক মোটরসাইকেল ও অটোরিকশা চালক গর্তে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী কামাল খান বলেন, “এই সেতুর অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রতিদিনই দূর্ঘটনা ঘটছে। গত সপ্তাহে এক মোটরসাইকেল চালক গর্তে পড়ে আহত হয়েছেন।
অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ সেতু মেরামতে কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। অটোরিকশা চালক সেলিম বলেন, “আমরা চালকেরা এখানে গাড়ি চালাতে ভয় পাই। গর্ত এড়িয়ে চলতে গিয়ে অনেক সময় অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা হয়।” বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ বিভাগের।
তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ জানিয়েছে, সেতু সংস্কারের প্রস্তাব ইতিমধ্যে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু হবে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে সেতুটি মেরামত করে জনদুর্ভোগ লাঘব করতে হবে। নইলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
