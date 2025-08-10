সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের মানববন্ধন

আজ রবিবার সকাল ১০টায় কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মাসউদুল আলমা এ সময় বক্তব্য রাখেন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল আলম, সাংবাদিক খাইরুল আমিন, রনি সিকদার, মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ মিঠু, কাঠালিয়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম তুষার। মানববন্ধনে স্থানীয় সাংবাদিক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন।
বক্তারা বলেন, সাগর–রুনি হত্যাকাণ্ডসহ দেশের সব সাংবাদিক হত্যার সুষ্ঠু বিচার এখনো হয়নি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্যে সাংবাদিককে গলা কেটে হত্যা করা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার জন্য ভয়াবহ হুমকি। এসব ঘটনায় বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তারা সতর্ক করে বলেন, চুপ থাকলে আরও তুহিনদের রক্ত ঝরবে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা মসজিদ মার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তরা সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে নিহতের বড় ভাই বাসন থানায় বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন।
