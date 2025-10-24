Current Bangladesh Time
ইউএনওর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে আমতলীতে মানববন্ধন
২৪ October ২০২৫ Friday ৩:০২:১১ PM
ইউএনওর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে আমতলীতে মানববন্ধন

আমতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার আমতলী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক মো. রোকনুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং উপজেলার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে আমতলী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রোকনুজ্জামান খান আমতলীতে যোগদানের পূর্বের একটি ছবি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সামাজিক ও পেশাগতভাবে তাকে হেয়প্রতিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচারে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বক্তারা আরও বলেন, এমন অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানানো প্রয়োজন এবং অপপ্রচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, আমতলী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব তুহিন মৃধা, যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল আহমেদ খান, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা যুবদলের সদস্য মাসুদ শিকদার, আমতলী সদর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ফিরোজ খান প্রমুখ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
