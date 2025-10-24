Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » সংবাদ শিরোনাম » বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৪ October ২০২৫ Friday ৯:৪৩:৩৭ PM
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালে বিয়েবাড়িতে গানবাজনা চালানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করাসহ কনের স্বজনদের লাঞ্ছিত করেছেন পড়শি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে শহরের ২৪ নং ওয়ার্ডের শরিফবাড়িতে দলটির মহানগরের সদস্য মোহন শরীফ আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে এই হামলা চালিয়েছেন। খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট বরিশাল মেট্রোপলিটন কোতয়ালি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও জড়িত কাউকে আটক করেনি। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধানগবেষণা রোডের শরিফবাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে মো. মামুন মিয়ার মেয়ের হলুদ সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এতে পাত্রসহ তার পরিবারের লোকজন অংশ নেন। এবং আশপাশের প্রতিবেশিরাও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, রাত ৯টার দিকে গানবাজনা চলাকালে প্রতিবেশি বরিশাল মহানগর ইসলামী আন্দোলনের সদস্য মোহন শরীফ আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে এসে ঝামেলা করেন। এবং ইসলামে গানবাজনা হারাম জানিয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করলে এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন কন্যার পিতা মামুন শরীফ ও তার স্ত্রী-স্বজনেরা। খবর পেয়ে কোতয়ালি মডেল থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. বশিরের নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। 

বিয়েবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে অভিযুক্ত মোহন শরিফ দাবি করেন, গানবাজনা ইসলামে হারাম, তাই এটা বন্ধ করা ইমানী দায়িত্ব এবং তিনি সেটাই করেছেন। 

তবে এই ধরনের কর্মকান্ড দল সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন বরিশাল মহানগর ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি প্রফেসর লোকমান হাকিম। তিনি জানান, বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। 

ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী কোতয়ালি মডেল থানা পুলিশের এসআই মো. বশির আহমেদ বলেন, এই ধরনের ঘটনা ফৌজদারি অপরাধের সামিল, ভুক্তভোগী পরিবারকে থানায় অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
