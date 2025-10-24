দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বিশেষ প্রতিনিধি:
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ২৭ অক্টোবর দক্ষিণাঞ্চলের ২১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদিন সকল মনোনয়ন প্রত্যাশীদের গুলশান কার্যালয়ে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ভার্চুয়ালে দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা দেবেন বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। এদিকে গত ২৩শে অক্টোবর রাতে বরিশাল মহানগর বিএনপির সাথে বৈঠক করেছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা: এজেড এম জাহিদ হাসান। সেখানে বিএনপি চেয়ারপার্সন এর উপদেষ্টা ও সদর আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মজিবর রহমান সরোয়ার, বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান, মাহবুবুল হক নান্নু, মহানগর বিএনপির আহবায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক, সদস্য সচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার এবং ১ নম্বর যুগ্ম আহবায়ক আফরোজা খানম নাসরিন উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ফারুক ও নাসরিনও এ আসনে মনোনয়ন চাইছেন। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক নেতা জানিয়েছেন-মনোনয়ন কে পাবেন কে পাবেন না সেসব বিষয়ে কোন কথা হয়নি। মূলত মহানগর বিএনপিতে দীর্ঘদিন থেকে দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক আফরোজা খানম নাসরিন আহবায়ক ও সদস্য সচিবকে বাদ দিয়ে একা বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মসূচি পালন করছেন শুরু থেকে। সম্প্রতি চাঁদাবাজি নিয়ে বিভিন্ন সময় তার দেওয়া বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নির্বাচনের আগে নিজেদের মধ্যে এভাবে হাড়ি ভাঙলে ফায়দা নেবে তৃতীয় পক্ষ। এসব সমস্যা সমাধানের জন্যই বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে ‘সকল কাঁদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। সভায় জানানো হয় ‘সাতাশ অক্টোবর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ ব্যাপারে আরো বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দেবেন। দলীয় একাধিক সূত্র বলছে, কোন আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে সে বিষয়টি ইতিমধ্যে ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত হয়ে আছে। বাকী শুধু ঘোষণার। তবে এর আগে সকল সংসদীয় আসনে থাকা দলীয় কোন্দল নিরসণের লক্ষে কাজ চলছে। কারণ আগামী সংসদ নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। প্রতীক দেখলেই ভোটাররা ভোট দেবেন এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। বিশেষ করে নতুন যে চারকোটি ভোটার আছেন তারা দেখেশুনে শত বিচার বিশ্লেষন করে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। এ জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শত বিচার বিশ্লেষন করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। চাইলেও যে কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা কোনটাই নেই। বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসন বরিশাল সদরে এবার অনেকেই মনোনয়ন চাইছেন। এরা হলেন : এ আসনের সাবেক চারবারের এমপি ও একবারের মেয়র বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার, আরেক উপদেষ্টা সাবেক এমপি মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সাবেক এমপি বিলকিস জাহান শিরিন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, এবায়েদুল হক চাঁন, মহানগর বিএনপির আহবায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবুল কালাম শাহীন, মহানগর বিএনপির ১নম্বর যুগ্ম আহবায়ক আফরোজা খানম নাসরিন। এদের মধ্যে সরোয়ার, নাসের, ফারুক, শাহিন ও নাসরিনের মতামত গ্রহণ করেছে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এজেডএম জাহিদ হাসান।
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
