Friday October ২৪, ২০২৫ ১১:০০ PM
Home » তালতলী » বরগুনা » নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার: ৩৫ ট্রলারসহ ১৫০ জেলে আটক
২৪ October ২০২৫ Friday ৭:৪৫:২২ PM
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার: ৩৫ ট্রলারসহ ১৫০ জেলে আটক

তালতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার তালতলীতে মা ইলিশ রক্ষায় জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকারের অভিযোগে ৩৫টি ট্রলারসহ ১৫০ জন জেলেকে আটক করেছে টাস্কফোর্স।

বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) গভীর রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত পায়রা নদীতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে অংশ নেয় উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, কোস্টগার্ড ও নৌ-পুলিশের যৌথ টিম।

মৎস্য বিভাগ জানায়, নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষের দিকে চলে আসায় অনেক জেলে আগেভাগে মাছ শিকার করার প্রস্তুতি নেয়। বিষয়টি আগেই মৎস্য বিভাগ নিজস্ব সূত্রে জানতে পারে। পরে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌ-পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে রাতভর অভিযান চালানো হয়। এতে ৩৫টি ট্রলারসহ ১৫০ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে তাদের তালতলী উপজেলার জয়রভাঙা এলাকায় নিয়ে আসা হয়।

তালতলী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেবক মণ্ডল বলেন, ‘রাতভর পায়রা নদীতে অভিযান চালিয়ে মাছ শিকাররত অবস্থায় ১৫০ জেলেকে হাতে-নাতে আটক করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মহসীন বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌ-পুলিশ ও কোস্টগার্ড শুরু থেকেই তৎপর রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
