গৌরনদীতে প্রবাসীর স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি, ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

২৫ October ২০২৫ Saturday ১২:৫৯:২৭ AM
গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের গৌরনদীতে কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কাতার প্রবাসীর স্ত্রীকে (২৫) শ্লীলতাহানি ও নগদ টাকাসহ ব্যবহৃত স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এনাম তালুকদারের বিরুদ্ধে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার খাঞ্জাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত অবস্থায় প্রবাসীর স্ত্রীকে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন প্রবাসীর স্ত্রী (২৫) অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমার স্বামী কাতার প্রবাসে থাকার সুযোগে ছাত্রদল নেতা এনাম তালুকদার আমাকে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। আসবাবপত্র কেনার জন্য শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আমি বৃহস্পতিবার সকালে কালকিনি উপজেলার কুন্ডুবাড়ি মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। পথিমধ্যে আমি খাঞ্জাপুর গ্রামে পৌঁছলে এনাম তালুকদার আমার পথরোধ করে আবারও কুপ্রস্তাব দেয়।
তিনি বলেন, ওই প্রস্তাবে আমি রাজি না হলে এনাম ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে টানাহেঁচড়া করে স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয় ও শারীরিক নির্যাতন করে। এ সময় আমার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন, কানের দুল ও ব্যাগে থাকা নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় আমার কোলে থাকা ২২ মাসের শিশুও আহত হয়।
তিনি আরও বলেন, আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ সময় ঘটনাস্থলে এনামের সহযোগী কাওসার তালুকদার, আকাশ ফকিরসহ পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় আমি বাদী হয়ে রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর এনাম ও তার ৮-১০ সহযোগী দেশীয় ধারাল অস্ত্র নিয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাকে হত্যার হুমকি দেন। আমি ও আমার পরিবার এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।
এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি করে ছাত্রদল নেতা এনাম তালুকদার বলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাই আমি সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।
এ ব্যাপারে গৌরনদী থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, প্রবাসীর স্ত্রীর অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
