কাঁঠালিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় গাছের ডাল কাটতে উঠে বিদ্যুতায়িত হয়ে আবদুল খালেক ফরাজী (৭০) নামে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) উপজেলা সদরের বড় কাঁঠালিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত আবদুল খালেক ফরাজী ওই গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে বাড়ির সামনে একটি গাছের ডাল কাটতে উঠেন আবদুল খালেক। এসময় গাছের সঙ্গে থাকা হাইভোল্টেজ (৩৩ হাজার কেভি) বিদুৎ লাইনে স্পর্স লেগে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।
কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মংচেনলা বলেন, পরিবার কোনো অভিযোগ না করায় মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
