Current Bangladesh Time
Friday October ২৪, ২০২৫ ১১:০০ PM
Barisal News
Latest News
Home » কাঁঠালিয়া » ঝালকাঠি » কাঁঠালিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
২৪ October ২০২৫ Friday ৭:৪০:০৭ PM
Print this E-mail this

কাঁঠালিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

কাঁঠালিয়া ((ঝালকাঠি) প্রতিনিধি:

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় গাছের ডাল কাটতে উঠে বিদ্যুতায়িত হয়ে আবদুল খালেক ফরাজী (৭০) নামে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) উপজেলা সদরের বড় কাঁঠালিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত আবদুল খালেক ফরাজী ওই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে বাড়ির সামনে একটি গাছের ডাল কাটতে উঠেন আবদুল খালেক। এসময় গাছের সঙ্গে থাকা হাইভোল্টেজ (৩৩ হাজার কেভি) বিদুৎ লাইনে স্পর্স লেগে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।

কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মংচেনলা বলেন, পরিবার কোনো অভিযোগ না করায় মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন
এবার বিবির পুকুর ঘিরে লোহার গরাদ, উদ্বেগে স্থানীয়রা
শুধু নামেই পড়ে আছে ‘ধানসিঁড়ি’, নেই জীবনানন্দ চর্চার সুযোগ

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 