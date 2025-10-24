Current Bangladesh Time
মঠবাড়িয়ায় নিখোঁজের দুই দিন পর অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার
২৪ October ২০২৫ Friday ৩:২২:৪৪ PM
মঠবাড়িয়ায় নিখোঁজের দুই দিন পর অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি :

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নিখোঁজের দুই দিন পর হৃদয় (১৭) নামের এক অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে পৌর শহরের বহেরাতলা এলাকার একটি খাল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত হৃদয় উপজেলার গুলিসাখালী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কবুতরখালী গ্রামের আলমগীর পহলানের ছেলে।

থানা ও পরিবার সূত্রে জানাগেছে, মঙ্গলবার বিকেলে হৃদয় অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু রাতেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ভোর রাতে হৃদয়ের ব্যবহৃত মোবাইল থেকে স্বজনদের ফোন দিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি হৃদয়কে জীবিত পেতে চাইলে জন্য ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এ ঘটনায় বুধবার থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। 

পরিবারের অভিযোগ, নিখোঁজের পর দুই দিনেও পুলিশ হৃদয়কে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। পরে বৃহস্পতিবার রাতে বহেরাতলা খালের একটি বস্তার ভেতর থেকে হৃদয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মঠবাড়িয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল হালিম তালুকদার বলেন, এ ঘটনায় নিহতের বাবা আলমগীর পহলান বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে বৃহস্পতিবার রাতে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। 

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
