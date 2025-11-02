বাউফলে প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ আটক

পটুয়াখালীর বাউফলে এক প্রতিবন্ধী নারীকে (২৫) কে ধর্ষণের অভিযোগে মো. জালাল হাওলাদার (৬৫) নামে এক বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (১ নভেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের চর কালাইয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক জালাল হাওলাদার ওই ইউনিয়নের মৃত রশিদ হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ওই প্রতিবন্ধী নারীকে উত্যক্ত করে আসছিলেন জালাল হাওলাদার। গতকাল রাতে ভুক্তভোগী নারী রান্নাঘরে কাজ করছিলেন, এসময় জালাল পেছন দিক থেকে এসে মুখ চেপে ধরে পাশের বাগানে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এসময়ে ওই নারীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে জালাল হাওলাদারকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয়।
পরে রাত দেড়টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। রবিবার দুপুরের দিকে জালাল হাওলাদারকে পটুয়াখালী কোর্টে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, সকালে ধর্ষনের শিকার নারীকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বাউফল থানা পুলিশ। বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি।
অভিযুক্ত জালাল হাওলাদারকে রাতে আটক করা হয়েছে এবং আজ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।”
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
শাপলা কলি নিবে এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ভোলায় বিএনপি-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫০
ফরচুন সুজ’র কোটি টাকার জুতা আত্মসাৎ, মালিকের ভাইসহ গ্রেপ্তার ৩
বরিশাল বিভাগে ভোটের প্রচারে ভিন্ন কৌশল: এগিয়ে জামায়াত, পিছিয়ে বিএনপি