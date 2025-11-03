পটুয়াখালীতে জামিনে মুক্ত হয়ে মামলা তুলে নিতে বাদীর ওপর হামলা

পটুয়াখালীতে জামিনে মুক্ত হয়ে মামলা তুলে নিতে বাদীর ওপর হামলা
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
পটুয়াখালীর বাউফলে জমিসংক্রান্ত বিরোধের সূত্র ধরে আদালতে মামলা করলে আসামীরা জামিনে বের হয়ে মামলা তুলে নিতে বাদীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মামলার বাদী ব্যবসায়ী বাবুল শিকদার (৪৫)। বর্তমানে তিনি বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে চিকিৎসা শেষে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৩ অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার আদাবারিয়া ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের ব্রিজসংলগ্ন এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন পটুয়াখালী কোটে মামলা থাকায় বাদী হিসেবে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মো. বাবুল শিকদারের ওপর আসামিরা অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে মাথা ও পায়ে গুরুতর জখম করে এবং তার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয়রা আহত বাবুল শিকদারকে উদ্ধার করে প্রথমে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আহত বাবুল শিকদার বগা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মুজাফফর শিকদারের ছেলে ও পেশায় একজন ব্যবসায়ী। চিকিৎসকদের বরাতে জানা গেছে, হামলায় তার মাথা ও মস্তিষ্কে আঘাত লেগে চাড়া ফেটে গেছে এবং ডান পায়ের আঙুল ভেঙে গেছে।
বাবুল শিকদার অভিযোগ করে বলেন, তার সঙ্গে প্রতিবেশী মৃত মোকলেসুর রহমানের ছেলে হৃদয় ও তার পরিবারের দীর্ঘদিনের জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। তারা জোরপূর্বক তার জমি দখল করে রেখেছে। এ ঘটনায় তিনি আদালতে মামলা করলে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
গত ২৩ অক্টোবর সকালে মামলার আসামি হৃদয়, আব্দুর রহমান, কবির হোসেন, আবুল হোসেন, সাইফুল, নয়ন এবং সুরভী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন প্রার্থনা করেন। আদালত হৃদয়, আব্দুর রহমান ও কবির হোসেনকে কারাগারে পাঠান এবং বাকিদের জামিন মঞ্জুর করেন। বিকেলে জামিনে বের হওয়া আসামিরা স্থানীয় ভূমিদস্যু রহিম খানের নেতৃত্বে বাবুল শিকদারের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহত বাবুল শিকদার।
আহতের পরিবার জানায়, হামলার পর থেকে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। হামলাকারীরা পুনরায় হত্যা ও ব্যবসা ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। ভয়ে তিনি ঘর বন্দী হয়ে আছেন। এ ঘটনায় হামলার ঘটনায় বাউফল থানায় মামলা করা হয়েছে।
স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও ভুক্তভোগী পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি করেন ।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, হামলার ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে।অভিযুক্তেদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’
