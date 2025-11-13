Current Bangladesh Time
Thursday November ১৩, ২০২৫ ১০:১০ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » বাউফলে লকডাউনের তেমন কোন প্রভাব পরেনি
১৩ November ২০২৫ Thursday ৫:৩৮:৫২ PM
Print this E-mail this

বাউফলে লকডাউনের তেমন কোন প্রভাব পরেনি

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা:


রাজনৈতীক কর্মসূচী নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামলীগের ডাকা লকডাউনের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায়। উপজেলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, অফিস পাড়াসহ অভ্যন্তরিন গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল। উপজেলা বিভিন্ন স্টান্ড থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০টি দুরপাল্লার গাড়ি আসা যাওয়া করলেও লকডাউনের কারণে উপজেলা থেকে মাত্র দুটি গাড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এদিকে লকডাউনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বিএনপি-জামায়াত শোডাউনসহ বিক্ষোভ মিছিল করে।
এছাড়া বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার মৈষাদী বাজারে লকডাউনের সমর্থনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল করেছে।
বাউফল থানার ওসি মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙাখলা রক্ষায় আমরা সচেষ্ট রয়েছি। যে কোন ধরণের নাশকতা রোধে আমরা কাজ করছি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)