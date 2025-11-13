বাউফলে লকডাউনের তেমন কোন প্রভাব পরেনি

রাজনৈতীক কর্মসূচী নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামলীগের ডাকা লকডাউনের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায়। উপজেলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, অফিস পাড়াসহ অভ্যন্তরিন গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল। উপজেলা বিভিন্ন স্টান্ড থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০টি দুরপাল্লার গাড়ি আসা যাওয়া করলেও লকডাউনের কারণে উপজেলা থেকে মাত্র দুটি গাড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এদিকে লকডাউনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বিএনপি-জামায়াত শোডাউনসহ বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়া বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার মৈষাদী বাজারে লকডাউনের সমর্থনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বাউফল থানার ওসি মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙাখলা রক্ষায় আমরা সচেষ্ট রয়েছি। যে কোন ধরণের নাশকতা রোধে আমরা কাজ করছি।
