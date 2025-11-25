বাকেরগঞ্জে বিএনপির ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাকেরগঞ্জে সদ্য ঘোষিত কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিকে ‘পকেট কমিটি’ আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলের একাংশ। ওই কমিটি বাতিল করে দলের যোগ্য, ত্যাগী, নির্যাতিত ও হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের নিয়ে পুনরায় নতুন কমিটি গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন তারা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় দলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা কলসকাঠী বাজারে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সভা করে। কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহবায়ক আবুল বাসার বকুলের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী সরোয়ার হাওলাদার, টিপু হাওলাদার, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সুলতান হাওলাদার, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মনির তালুকদার, ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন হাওলাদার, ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতা হাবিবুর রহমান হাওলাদার। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২২ নভেম্বর কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলের যোগ্য, ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে উপজেলা বিএনপির আহবায়ক হারুন জোমাদ্দার ও সদস্য সচিব কামরুজ্জামান মিজান জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী ঘরানার নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে একটি পকেট কমিটি গঠন করেছে। এমনকি সদ্য ঘোষিত কলসকাঠী ইউনিয়ন কমিটির ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অধিকাংশ সদস্যই দলের নিস্ক্রিয় এবং আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এতে দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের উপেক্ষা করে একতরফা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
