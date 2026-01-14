Current Bangladesh Time
Home » গলাচিপা » দশমিনা » পটুয়াখালী » সরছেন না নুরের আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুন, ফেসবুকে দিলেন যে বার্তা
১৪ January ২০২৬ Wednesday ৩:৩৪:২৮ PM
সরছেন না নুরের আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুন, ফেসবুকে দিলেন যে বার্তা

গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা) আসনে ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিএনপি থেকে নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে মনোনয়ন দেওয়ায় বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাসান মামুনকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান। এ বিষয়ে এবার মুখ খুলেছেন হাসাম মামুন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি। 

পোস্টে হাসাম মামুন লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ- ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসেই আমি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়কে বলে এসেছি, বিএনপির মনোনয়ন না পেলে দল থেকে পদত্যাগ করে, আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করব।

তিনি আরও লেখেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনে আপনি আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। আপনার সকল সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

