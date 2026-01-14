সরছেন না নুরের আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুন, ফেসবুকে দিলেন যে বার্তা
গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা) আসনে ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিএনপি থেকে নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে মনোনয়ন দেওয়ায় বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাসান মামুনকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান। এ বিষয়ে এবার মুখ খুলেছেন হাসাম মামুন।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
পোস্টে হাসাম মামুন লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ- ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসেই আমি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়কে বলে এসেছি, বিএনপির মনোনয়ন না পেলে দল থেকে পদত্যাগ করে, আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করব।
তিনি আরও লেখেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনে আপনি আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। আপনার সকল সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
জিয়াউল আহসানের বিচার শুরু
বরিশালে জনসমাগম করতে হলে লাগবে অনুমতি
বরিশালে জাল টাকাসহ ৪ কিশোর গ্রেফতার
বরিশালে আলমারি থেকে গুলি উদ্ধার, এক ব্যক্তি কারাগারে
সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সবজির দাম