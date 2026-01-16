দীর্ঘ ২০ বছর পর বরিশালে আসছেন তারেক রহমান

দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর বরিশাল সফরে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২৬ জানুয়ারি দুপুর ২টায় বরিশাল নগরীর বেলস পার্কে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।
গত বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে দলের গুলশান কার্যালয় থেকে চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বরিশাল বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এদিকে তারেক রহমানের সফরের খবর ছড়িয়ে পড়লে বরিশালে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। নেতাকে বরণে নানান রকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন তারা। বেলস পার্ক মাঠে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত করতে আগামী ১৮ জানুয়ারি প্রস্তুতি সভাও ডেকেছে বরিশাল বিভাগীয় বিএনপি। যেখানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীসহ বিভাগের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা বিএনপির নেতারা অংশ নেবেন।
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির বরিশাল বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, তারেক রহমানের বরিশাল আগমের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বুধবার রাতে আমি (আকন কুদ্দুসুর রহমান) এবং চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বরিশাল সদর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার গুলশান কার্যালয়ে গেলে নেতা বরিশাল সফর করবেন বলে আয়োজন করতে বলেন।
তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর পর নেতাকে বরিশালে বরণ করতে আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আগামী ১৮ জানুয়ারি বরিশাল ক্লাবে প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়েছে। সভায় বরিশাল বিভাগের সংসদীয় ২১টি আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা, জেলা, মহানগর এবং উপজেলা বিএনপির সুপার ফাইভ নেতারা অংশ নেবেন। সেখানে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভা সফল করতে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত হবে।
এদিকে বরিশাল মহানগর বিএনপির সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক তারিন জানান, প্রায় ২০ বছর পর বরিশাল সফর করবেন বিএনপির বর্তমান চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সবশেষ ২০০৬ সালের ১৪ মে তিনি বরিশালে আসেন। ওইদিন তিনি বরিশালে তৃণমূল নেতাকর্মীদের নিয়ে কর্মিসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সদর উপজেলার সাহেবেরহাট এলাকায় শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তারেক রহমান। তা ছাড়া বাকেরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রিজও উদ্বোধন করেছেন তারেক রহমান। ওই সময় তিনি বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার এই আগমন বরিশালের রাজনীতিতে নতুন প্রত্যাশার বার্তা বলে মনে করেন আনোয়ারুল হক তারিন।
অপরদিকে নেতার আগমনের খবরে বরিশালের নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করছেন নেতাকর্মীরা। আগামী ২৬ জানুয়ারি নির্বাচনী জনসভা জনসমুদ্রে রূপান্তর করতে প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার।
