বাবা-মা কিংবা স্ত্রী অপমানিত হলে কেউ সহ্য করতে পারেন না: নুর
গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, বাবা-মা কিংবা স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখলে কোনো মানুষই তা সহ্য করতে পারেন না।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে পটুয়াখালীর দশমিনায় উপজেলা বিএনপি আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় রনগোপালদী ইউনিয়নের আওলিয়াপুর স্কুল মাঠে এ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এতে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির সমর্থন নিয়ে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা) আসনে প্রার্থী হওয়া নুর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ‘এই জনপদে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত বা চরমোনাই- কোনো রাজনৈতিক বিভাজন নয়, ঐক্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে নতুন একটি সমাজ গড়তে চাই।’
ডাকসুর সাবেক এ ভিপি জানান, গত সাত বছরে তিনি নিজে ও তার পরিবার বারবার অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। তবে গত দেড় বছরে তিনি কাউকে নিয়ে কটু কথা বলেননি, হুমকি দেননি কিংবা অপমান করেননি।
নুর অভিযোগ করেন, সম্প্রতি তার স্ত্রী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেখানে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত এবং তার স্ত্রীকে বাজে মন্তব্য করা হয়। তিনি বলেন, জনগণের জন্য নির্বাচন করতে এসে যদি এখনো তার পরিবারকে অপমানের শিকার হতে হয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া কঠিন।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি জানান, তিনি ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে কোনো কিছু বিবেচনায় রাখা হবে না বলে তিনি সতর্ক করেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি কোনো প্রার্থী দেয়নি। তারা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতিকে সমর্থন জানিয়েছে। এ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন নির্বাচন করায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
