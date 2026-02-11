Current Bangladesh Time
ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনি সামগ্রী

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

বরিশালের ৮৩৩ ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্সসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনি সামগ্রী। 

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে এসব সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠাচ্ছে রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর।  

বরিশাল জেলার ৬টি নির্বাচনি এলাকায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৩৬ জন প্রার্থী।  

বরিশালে থাকা ১০টি উপজেলার মধ্যে নদী বেষ্টিত দুটি উপজেলা ও বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন রয়েছে। এসব এলাকার নির্বাচনি সামগ্রীগুলোই আগে পাঠানো হচ্ছে। কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর এসব সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে কেন্দ্রগুলোতেই অবস্থান করবেন প্রিসাইডিং অফিসার, পুলিশ এবং আনসারসহ অন্যোন্য দায়িত্বরতরা।  

বরিশালের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক খাইরুল আলম সুমন বলেন, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপারসহ অন্যোন্য নির্বাচনি সামগ্রী কেন্দ্রে পৌঁছানোর কাজ আজকের মধ্যেই শেষ হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে আমরা কোনো আপস করব না।    

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
