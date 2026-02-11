ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনি সামগ্রী

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে এসব সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠাচ্ছে রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর।
বরিশাল জেলার ৬টি নির্বাচনি এলাকায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৩৬ জন প্রার্থী।
বরিশালে থাকা ১০টি উপজেলার মধ্যে নদী বেষ্টিত দুটি উপজেলা ও বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন রয়েছে। এসব এলাকার নির্বাচনি সামগ্রীগুলোই আগে পাঠানো হচ্ছে। কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর এসব সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে কেন্দ্রগুলোতেই অবস্থান করবেন প্রিসাইডিং অফিসার, পুলিশ এবং আনসারসহ অন্যোন্য দায়িত্বরতরা।
বরিশালের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক খাইরুল আলম সুমন বলেন, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপারসহ অন্যোন্য নির্বাচনি সামগ্রী কেন্দ্রে পৌঁছানোর কাজ আজকের মধ্যেই শেষ হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে আমরা কোনো আপস করব না।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)